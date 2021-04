Chris Hemsworth fa 'a botte' col figlio su Instagram: i fan in delirio per il look di Thor

Nelle scorse ore Chris Hemsworth, la star del Marvel Cinematic Universe interprete del Dio del Tuono Thor, ha postato sul social network Instagram un adorabile video nel quale fa 'a botte' con uno dei suoi figli gemelli.

Ma il video, che come al solito è disponibile e riproducibile in calce all'articolo, ha mandato in delirio i fan non tanto per il dolce momento padre-figlio, quanto per un dettaglio immediatamente riconoscibile: basta una rapida occhiata, infatti, per notare il vecchio-nuovo look di Chris Hemsworth, tornato a sfoggiare una lunga chioma vichinga tipica dei primi episodi della saga di Thor.

Il personaggio aveva dovuto rinunciare ai suoi folti capelli divini durante gli eventi di Thor: Ragnarok, e aveva sfoggiato il look sbarazzino anche nel corso di Avengers: Infinity War; come noto il salto temporale di Avengers: Endgame aveva completamente stravolto l'aspetto del Dio del Tuono, ma adesso il regista e sceneggiatore Taika Waititi pare che voglia 'tornare alle origini' con il suo nuovo Thor: Love & Thunder, le cui riprese sono attualmente in corso in Australia.

Questo dettaglio è stato ovviamente notato dai follower della star, che hanno subito 'esultato' per il ritorno del 'Thor originale': del resto Love & Thunder, quarto capitolo della saga stand-alone di Thor, col quale Hemsworth supererà gli sforzi solisti di Captain America e Iron Man - entrambi fermi a tre - promette di rivoluzionare la saga e si preannuncia a dir poco ambizioso con un cast ricchissimo che, oltre a tutti i membri dei Guardiani della Galassia, comprenderà anche Natalie Portman, Russell Crowe, Matt Damon e Christie Bale nei panni del villain principale.



La data di uscita è fissata per il 6 maggio 2022.