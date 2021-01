Chris Hemsworth, 5 film da vedere se amate la star di Thor

Il Thor: Ragnarok di Taika Waititi ha iniettato nuova linfa in un personaggio come quello del Dio del Tuono forse eccessivamente sottotono fino a quel momento: il resto l'ha fatto ovviamente l'estro di Chris Hemsworth, che con la sua simpatia non ha faticato poi così tanto a conquistare i cuori dei fan Marvel.

Hemsworth, però, non è solo Thor: il nostro ha infatti messo in curriculum nel corso degli anni alcune prestazioni in film tutt'altro che malvagi e ai quali dovreste sicuramente dare un'occhiata nel caso in cui vogliate approfondire la sua conoscenza.

Perché non cominciare dal principio, dunque? Nel 2009 lo Star Trek di J.J. Abrams fu la prima apparizione di Hemsworth sul grande schermo, seguita qualche anno dopo da un gioiellino dello splatter che è Quella Casa nel Bosco.

Rush non ha bisogno di presentazioni: il film che racconta la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda è uno dei più apprezzati della filmografia di Ron Howard, così come non dovreste assolutamente perdervi quella perla dal mood tarantiniano che è 7 Sconosciuti a El Royale, datato 2018. In ultimo non possiamo non consigliarvi di dare uno sguardo a Tyler Rake, primo capitolo di un franchise che potrebbe anche risultare interessante.

Insomma, cos'aspettate? Armatevi di TV e telecomando e date il via alla maratona! Tornando a Marvel, intanto, secondo alcuni la presenza di Jane in Thor: Love and Thunder potrebbe significare l'arrivo di Galactus.