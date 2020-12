Chris Hemsworth: 10 curiosità sull'interprete di Thor nel MCU

Lo conosciamo tutti come Thor, il Dio del Tuono del Marvel Cinematic Universe, ma chi è Chris Hemsworth, l'attore dietro il personaggio? Ecco qualche curiosità su di lui.

È uno degli attori più popolari del momento, nonché uno dei Marvel Chris (sorry, Chris Pine), ma sapete davvero tutto su Chris Hemsworth? Se la risposta è no (o anche se è sì e vi va di continuare lo stesso) eccovi dieci curiosità sull'attore raccolte dal sito CBR.

È davvero alto!

Per la precisione è alto 1.92 m, ma è ancora una manciata di centimetri più basso del suo personaggio (che è un vero è proprio Dio, quindi insomma, va bene così).

Ha origini davvero variegate

È nato in cresciuto in Australia, a Melbourne, ma ha origini olandesi, inglesi, tedesche, scozzesi e irlandesi.

Non è l'unico attore della famiglia

I suoi fratelli, Luke (40) e Liam (30) appartengono anche loro al mondo dello spettacolo: il primo lo avete già visto nella serie tv di HBO Westworld (e in un cameo in Thor: Ragnarok!), mentre il secondo è stato trai protagonisti di un'altra popolarissima saga cinematografica The Hunger Games.

Chris vs. Liam

E a proposito di fratelli attori, sapevate che sia Chris che Liam puntavano al ruolo di Thor? Ma alla fine a spuntarla, come abbiamo potuto vedere, è stato proprio il fratello maggiore.

Padre di famiglia

Chris è sposato con l'attrice, modella e produttrice spagnola Elsa Pataky, con la quale ha convolato a nozze nel 2010. La coppia ha tre figli: India Rose (8) e i gemelli Tristan e Sasha (6).

Amici Super

L'interprete del Dio del Tuono fuori dal set è ottimo amico delle sue co-star Tom Hiddleston e Chris Evans, del regista degli ultimi due film di Thor Taika Waititi, ed è anche in ottimi rapporti con altri colleghi come Matt Damon e Sienna Miller.

Ha quasi lasciato la carriera d'attore

Nonostante ora sia una delle star più ambite di Hollywood, ma prima di diventare tale grazie al suo ruolo nel MCU (in pratica subito dopo il period soap-opera con Home and Away e il suo debutto in Star Trek) Hemsworth ha rivelato di aver faticato non poco a trovare altre parti. Meno male che poi ha deciso di non arrendersi e continuare a inseguire il suo sogno!

Oltre il cinema

Chris è un grande surfista, e in passato aveva anche considerato una carriera come giocatore di football, ma a causa di un infortunio alla spalla ha dovuto poi rinunciarvi.

Prima del piccolo e grande schermo

Come quasi tutti i giovani aspiranti attori, le opportunità di carriera non sono arrivate certo con uno schiocco di dita, e prima di diventare un attore professionista, Chris ha svolto svariati lavori: è stato operaio di cantiere, cameriere, barman e anche commesso in un negozio di tavole da surf.

Hemsworth & Holland

Thor e Spider-Man avranno anche passato pochissimo tempo insieme nel MCU (giusto la battaglia finale in Avengers: Endgame, dato che Hemsworth non era in Civil War, e i due non si sono incontrati in Infinity War), ma i due sono stati co-star nel film del 2015 diretto da Ron Howard Heart of the Sea, e Chris è stato tra coloro che hanno "votato" per Holland durante la ricerca del nuovo Peter Parker del MCU.