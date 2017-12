Chris Evans vuole un crossover tra i suoi due personaggi Marvel: Cap e la Torcia Umana!

Chris Evans scherza un po' sulla possibile acquisizione di alcuni prodotti Fox da parte della Disney, e quindi ha chiesto via social di fare incontrare i suoi due personaggifacente parte dell'e la, che interpretò per FOX nei primi film su I Fantastici 4; il personaggio è ancora proprietà FOX.

Chissà però che le cose non cambino a breve: il fantomatico accordo Disney-Fox, qualora andasse in porto, potrebbe davvero farci vedere l'incontro tra Torcia Umana e Cap, magari in una commedia! E, se vi ricordate bene l'atteggiamento goliardico e spaccone della Torcia Umana in Fantastic 4, potrebbe essere carino da vedere.

Ecco cosa ha scritto Evans su Twitter: "@ChrisEvans Quindi, con chi devo parlare per fare una commedia spinoff con Cap/Torcia Umana? Pensavo a una cosa tipo Un Biglietto in due che incontra Genitori in Trappola"

Senza dubbio sarebbe carino e, seppure l'idea probabilmente non troverà mai spazio da nessuna parte, non è detto che, in futuro uno spinoff di Cap che incontra davvero la Torcia Umana, magari in un'avventura che prende spunto da The Invaders (fumetti), ambientato durante la seconda guerra mondiale, potrebbe pure starci - la versione androide della torcia umana, del resto, venne inventata prima dei Fantastici 4 - chissà.

Per adesso rivedremo Chris Evans in Avengers: Infinity War, che esce il 4 maggio in sala (USA), da noi a fine aprile. Nel cast della pellicola diretta dai fratelli Russo troviamo: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Hiroyuki Sanada, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlor e Josh Brolin.

E voi?Che ne dite di un meeting tra Torcia e Cap? Come lo sviluppereste? Ditecelo nei commenti!