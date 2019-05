Chris Evans vorrebbe girare un buddy movie insieme a Chris Hemsworth

Dopo aver interpretato due dei tre storici pilastri del Marvel Cinematic Universe per oltre un decennio, i co-protagonisti di Avengers: Endgame e amici intimi Chris Evans e Chris Hemsworth sono pronti per aprire dei nuovi capitoli delle proprie carriere.

Hemsworth, che ha già iniziato questo percorso da qualche anno - e infatti lo proseguirà senza lasciare i Marvel Studios - ha esplorato vari ruoli sia comici che drammatici, con Ghostbusters, il prossimo reboot di Men in Black, 7 Sconosciuti A El Royal e altri titoli ancora. Evans, che invece a quanto pare il MCU lo lascerà davvero (almeno dal punto di vista recitativo: potrebbe tornare come produttore e/o regista, forse di alcune serie televisive per Disney+), a novembre sarà il protagonista del nuovo film di Rian Johnson, Knives Out, oltre ad altri progetti in cantiere.

Parlando con Variety dell'amicizia che li unisce, Evans ha spiegato che lui e Hemsworth non possono fare tour promozionali insieme perché passano "la maggior parte del tempo a scherzare, andando fuori tema", ma ha anche aggiunto che gli piacerebbe rompere gli schemi dei loro personaggi Marvel e recitare in un buddy movie insieme.

"Mi piacerebbe fare una di quelle commedie degli anni '80, per distaccarci un po' dai personaggi per i quali siamo famosi."

