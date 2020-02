Chris Evans sarà il villain nel remake de La Piccola Bottega degli Orrori

Le principali testate americane hanno riportato in questi minuti che Chris Evans, visto recentemente in Avengers: Endgame e Knives Out, è in trattative avanzate per il ruolo di protagonista de La Piccola Bottega degli Orrori.

L'ex interprete di Captain America interpreterà il villain Orin Scrivello, alias "The Dentist": il sadico personaggio è stato originariamente interpretato da Steve Martin nel film del 1986 diretto da Frank Oz.

La produzione sta assemblando il cast per il film in questi giorni, e alla fine di gennaio era stato riferito che la star di Kingsman e Rocketman Taron Egerton era stato cercato per la parte del protagonista Seymour Krelborn (interpretato da Rick Moranis nell'adattamento nel film originale) con nientemeno che la protagonista di Black Widow e Jojo Rabbit Scarlett Johansson corteggiata per la parte di Audrey, l'interesse sentimentale di Seymour.

Il nuovo rapporto conferma che i due rimangono in trattative per il film e che la star di Pose, vincitrice dell'Emmy e del Tony Award, Billy Porter ha firmato per dare voce al sempre affamato Audrey II.

La nuova versione di La Piccola Bottega degli Orrori è stata annunciata per la prima volta nel 2016, con la regia assegnata a Greg Berlanti e una sceneggiatura scritta da Matthew Robinson per Warner Bros. Gli aggiornamenti del progetto hanno iniziato ad uscire con più regolarità quando il titolo è stato inserito nel programma di credito d'imposta per il cinema e la televisione della California per l'anno fiscale 2019-2020.