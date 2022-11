Chris Evans, l'uomo più sexy del mondo ha un nuovo amore: cosa ne penserà Dodger?

Chris Evans è stato eletto uomo più sexy del mondo e stando a quanto riportato dalla rivista People, l'attore avrebbe da qualche tempo una storia d'amore con la collega Alba Baptista.

La fonte rivela che i due si starebbero frequentando da oltre un anno e che si tratterebbe di una cosa seria. People precisa poi: "Sono innamorati e Chris non è mai stato più felice. La sua famiglia e i suoi amici la adorano".

Poco dopo l’uscita di questo articolo esclusivo da parte della rivista, Chris Evans e Alba Baptista sono stati addirittura paparazzati da Page Six per la prima volta mentre passeggiavano mano nella mano a Central Park, il celebre parco di New York.

Alba Baptista è una giovane attrice portoghese di soli 25 anni diventata famosa nella sua patria per una serie di telenovelas di grande successo e che ha raggiunto poi la notorietà a livello internazionale come protagonista della serie Warrior Nun, di cui da poco è stata rilasciata la seconda stagione. La giovane interprete è tral'altro nel cast del film La signora Harris va a Parigi, la cui uscita è prevista nei cinema italiani per il prossimo 17 novembre.

Ma cosa ne penserà l'amatissimo cagnolino Dodger di questa nuova fiamma? Per adesso, il migliore amico a 4 zampe di Chris Evans non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.