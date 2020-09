Chris Evans, su Twitter la sua reazione al 'leak hard' è semplicemente perfetta

Ha fatto rapidamente il giro del mondo in pochissimi istanti il leak della foto "hard" vista sull'account Instagram di Chris Evans, il quale ha suscitato anche alcune reazione bonariamente divertenti. Oggi, l'attore ha finalmente risposto all'accaduto, postando un commento semplicemente impeccabile.

Come noto, nei giorni scorsi l'attore ha pubblicato lo screen di un video salvato in galleria ma, per errore ha mostrato anche altri contenuti e cioè alcune immagini ad alto contenuto erotico. In particolare, si nota la foto di un membro in erezione che ha suscitato il particolare interesse del pubblico femminile. Nonostante Chris Evans abbia subito eliminato questo elemento di scandalo, i follower più fedeli hanno avuto il tempo di salvare la foto che ora è diffusa ovunque sul web.

Evans, tuttavia, si è finalmente ripresentato sui social netowrk, in particolare su Twitter, dove ha risposto con un certo stile all'accaduto, facendone un velato riferimento ma spostando il topic sulle prossime elezioni presidenziali, importantissime per gli americani in questo periodo storico delicato: "Adesso che ho la vostra attenzione... votate il 3 novembre!!!".

Con il passare delle ore dopo il leak, non solo il pubblico ha reagito all'accaduto, ma anche il fratello di Evans e Mark Ruffalo, molto divertiti dalla vicenda, ma anche di supporto morale all'attore. Ruffalo, in special modo, ha cercato di tirare su l'amico e collega negli Avengers: "Fratello, finché Trump è in carica non c'è NIENTE che potresti fare per metterti in imbarazzo".

