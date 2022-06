Chris Evans travolto dai cuccioli: l'ex Captain America conquista proprio tutti!

Mentre attendiamo pazientemente il ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America, l'ex interprete dell'amatissimo eroe a stelle e strisce si gode le coccole di un'orda di tenerissimi cuccioli a pochi giorni dall'uscita di Lightyear.

La foto che trovate in calce alla notizia ha ovviamente fatto in giro del web e molti fan assolutamente pazzi di questa immagine tanto, hanno ammesso candidamente che avrebbero voluto essere al posto di quei teneri cagnolini per potersi trovare tra le braccia dell'attore che per lungo tempo ha vestito i panni di Steve Rogers.

Per il momento non è ancora chiaro cosa Chris Evans stesse facendo circondato da quei piccolissimi cuccioli. Qualcuno ipotizza che si tratti delle immagini promozionali di uno dei suoi prossimi lavori altri, pensano che siano foto scattate nell'ambito di una campagna realizzata proprio per la difesa degli amici a quattro zampe che nei mesi più caldi dell'anno vengono spesso abbandonati.

Chris Evans non ha mai negato la sua passione per gli animali e in particolar modo dei cani, come dimostrano i numerosissimi post dedicati al suo fidato amico Dodger, un giovane randagino adottato in canile nel corso delle riprese di un film girato a Savannah. Proprio a questo fidato compagno di avventure e alla sua storia l'attore vorrebbe dedicare un film. Che questa foto testimoni l'inizio di un progetto cinematografico a lui dedicato? Staremo a vedere.