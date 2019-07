Chris Evans nel primo trailer di The Red Sea Diving Resort

Chris Evans è il protagonista del prossimo film targato Netflix, The Red Sea Diving Resort, di cui è stato pubblicato in queste ore il primo trailer. Scritto e diretto dal vincitore del premio Emmy, Gideon Raff, The Red Sea Diving Resort è una pellicola totalmente incentrata sul personaggio interpretato dalla star di Avengers: Endgame.

The Red Sea Diving Resort è ispirato ad una serie di eventi reali che prendono forma in un divertente e avvincente storia di spionaggio.

Chris Evans veste i panni di Ari Kidron, un agente israeliano che organizza un team per subentrare in un resort in Sudan e aiutare l'esodo degli ebrei.

La località di villeggiatura africana viene usata come facciata per svolgere un'operazione estremamente rischiosa ma assolutamente necessaria.



Chris Evans è protagonista insieme Haley Bennett, Alessandro Nivola, Michael Kenneth Williams, Michiel Huisman, Greg Kinnear e Ben Kingsley.

The Red Sea Diving Resort arriverà su Netflix il prossimo 31 luglio. Chris Evans ultimamente ha parlato spesso del suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, rilasciando interviste dove ha confessato di considerare stupida l'ultima battuta di Cap. Recentemente è apparso in una foto con una fan dove scherza su una battuta cult di Avengers: Endgame.

Al film dei Russo mancano 7 milioni di dollari per raggiungere il record d'incassi di Avatar, pellicola di James Cameron uscita nel 2009 e attualmente la più redditizia nella storia del cinema.