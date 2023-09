Chris Evans tornerà nell'MCU? 'Mai dire mai, ma non accadrà presto'

Chris Evans vuole prendersi una pausa dalla recitazione, ma il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe gli è rimasto nel cuore: per tornare nei panni di Captain America, sarebbe perfino disposto a rivedere la propria scelta.

Evans non esclude un ritorno nel MCU, pur consapevole che non sarebbe immediato. "Non escludo totalmente l'ipotesi" ha dichiarato, "perché sono consapevole di quanto sia stata un'esperienza meravigliosa. Ne vado molto orgoglioso, al punto che a volte non riesco a credere che sia successo davvero. E non vorrei tornare nel ruolo per soldi o per un prodotto non all'altezza dello aspettative, o magari scollegato dalla storia originale. Ecco perché ritengo che un mio eventuale ritorno non sarà immediato".

In particolare, definisce la sua esperienza come "una benedizione che va oltre ogni dire, a dimostrare che la vita è imprevedibile e tutto può succedere". Da parte nostra, non possiamo che essere grati per le sue fantastiche interpretazioni!

Classe '81, Chris Evans ha recitato non soltanto nella saga del personaggio (Captain America - Il primo Vendicatore, The Winter Soldier e Civil War), ma anche nei Vendicatori (The Avengers, Age of Ultron, Infinity War, Endgame) e in svariati cameo. A proposito, sapete qual è la scena di Endgame che rese fiero Chris Evans? La rispota è meno scontata del previsto!

Il prossimo capitolo, Captain America: Brave New World, vedrà invece la partecipazione di Anthony Mackie come successore. Nel cast figureranno anche Danny Ramirez (Joaquin Torres), Carl Lumbly (Isaiah Bradley) e Tim Blake Nelson (Samuel Sterns). Il film è atteso per il 26 luglio 2024.