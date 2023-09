Chris Evans tornerà mai nel MCU come Captain America? Ecco cosa sappiamo

Fra i tanti ritorni che ogni tanto appaiono per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe c'è sempre quello di Chris Evans come Captain America. L'attore è ancora amatissimo dai fan, così come il suo personaggio, e in tanti lo vorrebbero rivedere: potrebbe davvero succedere?

Bisogna intanto partire dal fatto che ad oggi Chris Evans non ha chiuso alla possibilità di tornare nel Marvel Cinematic Universe. L'attore ha infatti commentato che potrebbe succedere in futuro, ma solo per un progetto valido e che sia collegato al resto delle storie coordinate da Kevin Feige.

Difficile quindi immaginare un possibile ritorno in tempi brevi per quanto riguarda il suo ruolo come Captain America. Magari un cameo vocale da Cap anziano per il prossimo film con protagonista il Sam Wilson di Anthony Mackie.

Viene però naturale immaginare la sua presenza almeno per Secret Wars. Se il film sarà quello che, stando alla controparte fumettistica, ci si aspetta, vedremo volti da qualsiasi universo possibile e immaginabile, magari anche uno in cui il Captain America di Chris Evans non ha appeso lo scudo e continua a combattere.

Oppure potremmo vedere il nostro Chris in una diversa veste: la Torcia Umana. Tra Deadpool 3 e appunto Secret Wars è facile pensare che la Marvel si diverta a tirare fuori il personaggio che Chris Evans aveva interpretato prima di Captain America.

Questo ovviamente se le teorie più gettonate dovessero rivelarsi vere (e parlando di questo, ecco cinque teorie dei fan Marvel che si sono dimostrate vere). Non resta che aspettare e capire dove questo multiverso in casa Marvel Cinematic Universe ci porterà.

E secondo voi rivedremo Chris Evans come Captain America? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo anche le parole di Chris Evans sulla bellezza dei film MCU.