Chris Evans torna in tendenza su Twitter per il semplice fatto di essere Chris Evans

Il mondo di internet è meraviglioso. A quanto pare nelle ultime ore, il nome di Chris Evans sarebbe schizzato tra i trending topic della giornata, apparentemente senza motivo alcuno. Quindi, i suoi fan ne hanno approfittato per omaggiare la star dell'Universo Cinematografico Marvel che in questi anni ci ha fatto compagnia come Captain America.

Non è un mistero che Chris Evans goda di un nutrito numero di fan e seguaci fedeli, soprattutto grazie a una carriera sapientemente gestita, la quale dopo aver svolto il ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana nei due capitoli cinematografici de I Fantastici 4 per la Fox, è rapidamente diventato l'idolo dei fan della Marvel per la sua interpretazione di Steve Rogers/Captain America in svariati film dell'UCM, il cui culmine lo abbiamo potuto vedere oltre un anno fa con l'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame, in cui pare che Evans abbia detto definitivamente addio al personaggio.

Oltre alla Marvel, Evans è riconoscibile anche per i suoi ruoli in Scott Pilgrim vs. the World, altro film amatissimo da un nutrito gruppo di fan e che proprio quest'anno celebra i 10 anni dall'uscita; lo abbiamo notato anche nel recente Cena con delitto di Rian Johnson. La presenza di Evans nei social media si è fatta via via sempre più insistente, con lo stesso attore che ha spesso fatto sentire la propria voce ai fan o a sostegno di alcune cause di beneficenza. Così i fan hanno cominciato a parlare dello status di star raggiunto da Evans apparentemente senza motivo alcuno.

Tra i commenti più esilaranti segnaliamo: "Così Chris Evans è di nuovo in tendenza solo per... esistere? Perché è perfetto? E bellissimo? Ed esilarante? E' quel tipo di preghiere che si fanno su Twitter? Perché potete dire che mi sbaglio quando dico che è l'uomo vivente più sexy, ma in realtà siete voi a sbagliarvi".