Chris Evans torna in Marvel: Captain America sarà in The Falcon and the Winter Soldier?

Gli addii, talvolta, non sono per sempre: nonostante il finale di Avengers: Endgame abbia letteralmente lacerato cuori e animi dei fan Marvel, dunque, i prossimi capitoli del franchise potrebbero regalarci un piccolo (ma neanche tanto) dietrofront che, ne siamo sicuri, non mancherà di far contenti un bel po' di appassionati.

La notizia sarà ormai senz'altro arrivata alle vostre orecchie: Chris Evans si è detto disposto a tornare nei panni di Captain America e, secondo le ultime novità, pare che l'attore sia addirittura già in trattative con Marvel per tornare ad indossare uniforme e scudo. Ma in che occasione ritroveremo il nostro supersoldato preferito?

Il primo titolo a venire in mente è, ovviamente, quello dello show che lo riguarda più da vicino: The Falcon and the Winter Soldier sarà una serie legata a doppio filo con l'eredità del nostro Steve Rogers che, chissà, potrebbe a questo punto fare una capatina in uno degli episodi che approderanno su Disney+ per dare un'occhiata all'operato del buon Sam Wilson.

Non è ancora chiaro, naturalmente, in che modo prenderà forma il gran ritorno: certo è che però, visti anche i tempi di produzione dilatati causa COVID, la serie con Anthony Mackie potrebbe offrire un assist perfetto in tal senso. Proprio Mackie, intanto, ha recentemente svelato chi sarà il nuovo Captain America; Kevin Feige, invece, ha reso noti numero e durata degli episodi di The Falcon and the Winter Soldier.