Chris Evans e The Rock nella foto dal set di Red One, nuovo film Prime Video

Mentre il futuro del suo Black Adam è a rischio, l'instancabile Dwayne Johnson sta già pensando al suo prossimo franchise, Red One, blockbuster natalizio in produzione per Prime Video di cui l'attore ha svelato oggi una nuova immagine dal set.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'immagine in bianco e nero mostra Dwayne Johnson e Chris Evans sul set di Red One per le riprese di una scena notturna mentre si dirigono verso quello che sembrerebbe essere un cimitero, il che non promette nulla di buono soprattutto se accompagnato dalle misteriose parole della star: "Le 4 del mattino. Molto freddo e molto buio. Come le nostre personalità" ha scritto The Rock sui social, lasciando un occhiolino ai suoi follower. "Io e Chris Evans camminiamo verso l'ignoto del Natale...".

Red One è il prossimo franchise cinematografico della Seven Bucks Productions di Dwayne Johnson. Il film riunisce The Rock con il suo due volte regista di Jumanji Jake Kasdan, che dirige da una sceneggiatura scritta da Chris Morgan, che ha lavorato con la star al franchise di Fast & Furious e allo spin-off Hobbs & Shaw. I dettagli della trama rimangono sotto l'albero per ora, ma in base a quel poco che si sa il film sarà "il primo capitolo di un universo fantasy che reimmagina le tradizioni natalizie". Una descrizione ancora più criptica di Prime Video definisce Red One - da non confondere con Red Notice, l'altro franchise action di Dwayne Johnson prodotto da Netflix - come "una commedia d'azione e avventura in giro per il mondo che immagina un universo completamente nuovo all'interno del genere del film natalizio".

La data d'uscita non è ancora stata comunicata, ma in base alle tempistiche di produzione e all'argomento trattato qualcosa ci dice che uscirà su Prime Video per natale 2023. Nel cast anche la giovane Kiernan Shipka de Le terrificanti avventure di Sabrina di Netflix e il premio Oscar JK Simmons.