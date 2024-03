Chris Evans svela il suo film Marvel preferito: la risposta non è così sorprendente

Se i genitori che prediligono un figlio a un altro sono tenuti a fare il possibile per nascondere la cosa, lo stesso non può dirsi per i fan Marvel: tutti noi siamo ben consapevoli di avere una o più preferenze tra i film dell'MCU e, in genere, gli sforzi per negarlo sono pari a zero. Non fa eccezione il nostro amato ex-Captain America!

Dopo aver difeso a spada tratta il Marvel Cinematic Universe dai suoi detrattori, infatti, Chris Evans ci ha indicato una volta per tutte quello che ritiene essere il suo film Marvel preferito: la risposta, neanche a dirlo, non è di quelle più sorprendenti, e a dirla tutta è probabilmente condivisa da gran parte della fanbase.

"[Captain America: The Winter Soldier] è il mio film Marvel preferito. Non semplicemente per il film in sé, ma per l'esperienza. Ai tempi del primo film ero così nervoso. Sai bene di cosa stai diventando parte e, di conseguenza, giochi in difesa e punti a non perdere più che a vincere. Quando fu il momento di The Winter Soldier cominciammo a giocare per vincere. Ci prendemmo più rischi, i personaggi risultarono più veri. Credo sia l'esperienza più soddisfacente che io abbia avuto nel mio percorso con Marvel" sono state le sue parole. E voi, a quale film date il vostro voto? Fatecelo sapere nei commenti!