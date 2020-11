Chris Evans, la star si scaglia contro Trump: 'È un bugiardo, un cesso vivente'

Con l'esito delle elezioni ancora incerto, nella serata di giovedì il presidente USA Donald Trump ha di nuovo parlato di voti truccati e di un complotto ai suoi danni, cosa che nei giorni scorsi gli era costata la cancellazione di un tweet. Tra le tante celebrità che hanno usato i social per rispondergli per le rime c'è anche Chris Evans.

"Se contiamo i voti legali, vinco io facilmente" ha tuonato Trump. "Se contiamo i voti illegali, possono provare a rubarci le elezioni. Ci sono stati molti imbrogli e non possiamo tollerarli nel nostro Paese."

Il presidente tuttora in carica e il suo entourage, però, non hanno presentato alcuna prova in sostegno di queste affermazioni, e così è proprio la star di Captain America che, senza andare troppo per il sottile, prova a rimetterlo in riga.

"Wow. Ehi repubblicani" ha scritto Chris Evans in un tweet che possiamo leggere anche in calce alla notizia, "state ascoltando questo cesso vivente vomitare complete bugie circa l'integrità del nostro sistema democratico?"

Qualche giorno fa lo stesso Chris Evans aveva raccontato che per ben due volte Trump si è rifiutato di parlare con la sua piattaforma A Starting Point, ideata per formare un elettorato più consapevole. Il suo tweet si è guadagnato oltre 190.000 like e più di 2000 retweet, e anche altri personaggi famosi hanno denunciato il comportamento del presidente Donald Trump.

"Non c'è un solo brandello di prova su ciò che Trump sostiene" ha scritto per esempio Mark Ruffalo, collega di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe. "Sono tutte bugie e non gli servirà a niente andare in tribunale, perché non sono affermazioni credibili."