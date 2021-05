Chris Evans, la star Marvel condivide nuove foto del suo cagnolino Dodger

La star del Marvel Cinematic Universe, Chris Evans, si diverte spesso a condividere sui social momenti della sua vita quotidiana in famiglia, in particolare foto con il suo adorato cagnolino Dodger. E proprio di recente Evans ha pubblicato alcuni nuovi scatti con il suo fidato amico, che ha confermato il suo indubbio talento da modello.

"Inizio, metà e fine della tirata per le lunghe. Vuoi... vuoi andare... al Dog Park??" ha scritto Evans nella didascalia delle immagini.

Chris Evans ha pubblicato diverse immagini del suo cane Dodger anche in occasione di San Valentino, di un 'sessione di canto' del cagnolino, di un loro ricongiungimento nel 2017 e una sua foto con il maglione di Knives Out.



Nel corso di un'intervista allo show di Jimmy Kimmel, Chris Evans ha dichiarato di quando ha deciso di tatuare il nome di Dodger sul petto:"Questa è probabilmente una delle relazioni più vere che ho. Non mi pentirò mai di quel tatuaggio. Me ne sono pentito di alcuni nella mia vita ma non quello".

Per quanto riguarda il suo personaggio iconico nel Marvel Cinematic Universe, Marvel ha annunciato di recente un Captain America 4, con Anthony Mackie erede del personaggio.

Ma si sono già diffuse voci di una possibile apparizione di Chris Evans nei panni di Steve Rogers.



Non ci sono ancora conferme ma Chris Evans ha dichiarato tornare da Captain America potrebbe essere rischioso, dopo l'ultima interpretazione in Avengers: Endgame.