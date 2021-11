Chris Evans, la star del Marvel Cinematic Universe nominata Uomo più sexy al mondo 2021?

Ogni anno la rivista People assegna la palma di 'Uomo più sexy dell'anno' e le indiscrezioni di queste ore vorrebbero vincitore Chris Evans, l'ex star del Marvel Cinematic Universe, franchise nel quale veste i panni di Steve Rogers/Captain America, personaggio che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Ma sarà davvero così?

Secondo Page Six l'ex star di Captain America riceverà il riconoscimento da People Magazine alla fine di novembre.

Nel pezzo si racconta che Evans era in lizza anche lo scorso anno, se non fosse per una foto osé finita accidentalmente pubblica sui social. Nel 2020 Michael B Jordan ha vinto il premio di 'Uomo più sexy dell'anno' ma il suo successore sarà davvero Evans?



In passato hanno ricevuto il premio illustri divi di Hollywood come Chris Hemsworth nel 2014 e Bradley Cooper nel 2011.

Altri vincitori del passato sono Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Ben Affleck e George Clooney.



Sono passati due anni da quando Chris Evans ha fatto la sua ultima apparizione come Captain America nel Marvel Cinematic Universe. L'arco narrativo pare concluso ma da tempo ci sono voci di un possibile ritorno di Chris Evans nel franchise.



L'attore reciterà nel nuovo film di Adam McKay, Don't Look Up, in un ricco cast che comprende nomi del calibro di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Mark Rylance e Tyler Perry.