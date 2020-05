Chris Evans, la star Marvel ama ballare da sola la musica anni '80 e i fan impazziscono

La star dell'MCU, Chris Evans, si è divertito ad intrattenere i suoi fan su Instagram, documentando alcuni momenti particolari della sua quarantena in epoca Coronavirus. Dopo i momenti, discussi o meno, in cui si vede l'attore trascorrere il tempo con Dodger, il suo cagnolino, ora la star ha mandato in visibilio i suoi fan.

Chris Evans ha confessato di trascorrere molto tempo ascoltando e ballando la musica anni '80 in totale solitudine e il web è letteralmente impazzito:"Penso che se le persone vedessero il modo in cui recito quando sono solo, con la musica che mi fa esplodere mi rinchiuderebbero. Non riesco nemmeno a superare un allenamento perché non riesco a smettere di ballare. Solo. Con la musica anni '80".



Ovviamente i fan su Twitter sono letteralmente impazziti e hanno risposto con grande euforia al tweet dell'attore che confessa questa sua particolare predilezione per la musica di un decennio cult come quello degli anni '80 e della sua usanza di ballarla in totale solitudine.

Nonostante il periodo d'incertezza e di stallo, il Marvel Cinematic Universe in qualche modo fa sempre parlare di sé, con notizie molto importanti che riguardano il franchise e alcune curiosità per i fan, inedite o meno.

