Chris Evans, la star di Lightyear saluta il suo Iphone 6s: 'Mi mancherai'

Chris Evans è una delle star internazionali più famose al mondo, e probabilmente anche una delle più amate vista l'incredibile semplicità con cui si mostra quotidianamente. Ora, sui social, l'attore ha dato un altro assaggio della sua quotidianità, rendendo partecipi i suoi fan dell'addio al suo amatissimo Iphone 6s.

Lo smartphone prodotto dalla Apple a partire dal 2015 ha accompagnato l'interprete di Buzz in Lightyear per molti anni ma purtroppo, per via del suo malfunzionamento, Chris Evans si è visto costretto a salutare il "compagno di mille avventure e accogliere al suo posto una versione dell'Iphone più moderna ed efficiente.

"RIP iPhone 6s. Sei stato un grande compagno di viaggio. Mi mancherà il tuo pulsante per la Home. Non mi mancherà però la battaglia notturna nel tentativo di farti caricare. O le tue foto sgranate. O i tuoi cali improvvisi dal 100% della batteria, al 15%, per morire poi completamente in pochi minuti. È stata una corsa sfrenata. Stai tranquillo, amico".

E sebbene Lighyear non sia un grosso successo al botteghino, l'amore dei fan per Chris Evans sembra comunque essere inalterato, e molti hanno apprezzato questo suo tentativo di mantenere più a lungo possibile in vita un vecchio modello di smartphone, nonostante il suo stato di star gli garantirebbe praticamente di cambiarne uno al giorno.

