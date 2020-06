Chris Evans diventa Spider-Man in questa accuratissima fan art

Qualche giorno fa, Chris Evans ha dichiarato che da ragazzino e lettore di fumetti il suo supereroe preferito Marvel è sempre stato Spider-Man, nonostante sia finito a interpretare Captain America al cinema; i fan comunque non ci hanno messo molto a immaginarsi una versione dell'arrampicamuri con il suo volto.

La fan art che ritrae l'attore nei panni di Spider-Man è opera di Boss Logic come spesso accade in questi casi e dobbiamo dire che il risultato è estremamente convincente e si chiede "chissà come sarebbe stato uno Spider-Man interpretato da Evans nel Marvel Cinematic Universe", che fanno eco proprio alle dichiarazioni espresse da Evans, il quale tuttavia ha anche confessato che non sarebbe mai riuscito a interpretarlo per via del costume e della maschera da indossare per parecchie ore sul set.

"Amo Captain America, ma è stato Spider-Man l'eroe della mia infanzia. Avrei adorato girare scene con me che mi arrampico ai grattacieli e provo a ondeggiare da un edificio all'altro. Ma avrei odiato indossare quella maschera. Sono molto claustrofobico e dubito sarei riuscito a indossare quel costume con quella maschera per tutte quelle ore ogni giorno sul set. Preferisco di gran lunga il costume di Captain America, che penso sia comunque più fico".

Proprio nei giorni scorsi, Chris Evans ha compiuto 39 anni, ma non tutti gli hanno fatto gli auguri tra i suoi colleghi Avengers. L'ultimo progetto di Chris Evans è la miniserie In difesa di Jacob, in programma su Apple TV+, e basata sull'omonimo romanzo di William Landay. Per quanto riguarda il mondo degli Avengers, potete trovare su Everyeye un approfondimento su Robert Downey Jr., con dieci curiosità sull'interprete di Tony Stark.