Chris Evans sfreccia al numero 1 della classifica degli attori più seguiti sui social!

La classifica degli attori più popolari sulla base dei dati combinati di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Google Plus questa settimana vede al primo posto il bel Captain America, Chris Evans che, dal 25 aprile, noi vedremo in Avengers: Infinity War.

Soltanto una settimana fa Evans era al numero 17 della classifica stilata da The Hollywood Reporter e, adesso, è già arrivato al numero uno. I dati sono messi insieme su scala globale dalla società di social media analytics, MVPindex.

Chris Evans è al comando davanti a Zendaya, seguiti poi da Dwayne The Rock Johnson, Robert Downey Jr. e Mark Hamill, che fanno anche loro parte della " top five".

Qui sotto, invece, vi mostriamo la classifica dei dieci posti di questa settimana, completa:

10. Priyanka Chopra



9. Kevin Hart



8. Will Smith



7. John Krasinski



6. Tommy Chong



5. Mark Hamill



4. Robert Downey Jr.



3. Dwayne Johnson

2. Zendaya

1. Chris Evans

Come detto, l'ultima fatica di Evans e di Robert Downey Jr. che vedremo al cinema è Avengers: Infinity War, la cui sinossi recita: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.