Chris Evans sente già la mancanza di Captain America: 'Ho adorato i miei anni con Marvel'

Dal suo debutto in Captain America: Il primo Vendicatore alla sua (momentanea?) uscita di scena in Avengers: Endgame, Chris Evans si è affermato come uno dei volti più iconici del fortunato Marvel Cinematic Universe. Come ha rivelato lui stesso durante una recente intervista, però, ha già iniziato a sentire la mancanza del ruolo di Steve Rogers.

"C'era un'enorme aspettativa nella mente delle persone che conoscevano il personaggio, e bisognava rispettarla" ha spiegato nel nuovo numero di Backstage dedicato agli Emmy Award, a cui potrebbe prendere parte grazie al ruolo nella serie Apple Defending Jacob. "Il pubblico fa parte delle cose che fanno funzionare questi film, e devo fare in modo che comprendano ciò che vedono."

Parlando degli anni trascorsi nei panni Captain America, l'attore ha aggiunto: "Ho adorato il tempo passato con Marvel; Mi manca già, ma non nego che sono entusiasta di avere piena libertà sui miei prossimi progetti creativi."

Dopo essere apparso l'anno scorso nel giallo Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson, a proposito di grande schermo, per il prossimo periodo Evans ha in cantiere due progetti: farà da protagonista nel thriller Bermuda Triangle diretto da Scott Derrickson (Doctor Strange) e interpterà il villain del remake de La bottega degli orrori.