Chris Evans, selfie insanguinato sul set di The Gray Man dei fratelli Russo

Ieri è stato pubblicato il trailer che racchiude in anteprima il 2022 di Netflix, tra cui le prime immagini di The Gray Man, il nuovo film dei fratelli Russo con protagonista un inedito e baffuto Chris Evans. Non ci sono ancora molte informazioni a riguardo ma l'attore ha pubblicato sui social un selfie dal backstage del film.

Il selfie mostra il look con i baffi dell'attore e le ferite insanguinate frutto del make up per il film:"Ricordi... #TheGrayMan #Lloyd" ha scritto Evans nella didascalia.



The Gray Man è l'adattamento dell'omonimo libro di Mark Greaney e vedrà come protagonisti Chris Evans e Ryan Gosling oltre ad un cast interessante che comprende Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard. Le riprese del film sono iniziate nel marzo 2021. Ma quando esce The Gray Man? L'ha risposta è arrivata qualche settimana fa direttamente da Joe Russo.



Secondo quanto riporta Deadline, la sceneggiatura di Russo è stata recentemente ritoccata dagli autori di Avengers: Endgame, Christopher Markus e Stephen McFeely.

The Gray Man sarà il film con il più alto budget mai stanziato da Netflix per la produzione.



"L'intenzione è che sia competitivo con qualsiasi cosa cinematografica e la possibilità di farlo con Evans e Gosling è un sogno per noi" ha dichiarato Joe Russo "L'idea è quella di creare un franchise e costruire un universo, con Ryan al centro di tutto. Ci siamo tutti impegnati per il primo film e dovrà essere fantastico per condurci al secondo. [...] Pensiamo che Netflix sia il posto perfetto per questo film".



Nel frattempo i fan sono impazziti per il nuovo look di Chris Evans, inedito rispetto a quello a cui aveva abituato la star.