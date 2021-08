Chris Evans e Scarlett Johansson protagonisti di Ghosted, nuova avventura romantica Apple

Apple Studios ha messo in cantiere un'interessante progetto cinematografico che riunirà le star Marvel Chris Evans e Scarlett Johansson. Intitolato Ghosted, si tratta di un'avventura romantica affidata a Dexter Fletcher, regista di Bohemian Rhapsody e Rocketman.

I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma la sceneggiatura è stata scritta da una coppia di autori affermati come Paul Wernick e Rhett Reese (Benvenuti a Zombieland, Deadpool, Life, 6 Underground).

Ghosted nasce da una collaborazione tra l'azienda di Cupertino e Skydance, la compagnia di David Ellison che ha recentemente lavorato a Tomorrow War con Chris Pratt, Senza Rimorso di Stefano Sollima e ha da poco stretto un accordo con Netflix per lo sviluppo di The Old Guard 2.

Per quanto riguarda Apple Studios, il film si va ad aggiungere ad una lista di produzioni di alto profilo che include anche l'atteso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Emancipation con Will Smith e Kitbag, nuova pellicola di Ridley Scott che vedrà Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone.

Si tratta inoltre del primo contratto firmato dalla Johansson dopo l'azione legale intrapresa nei confronti di Disney per la distribuzione di Black Widow, che a causa dell'uscita contemporanea in streaming è costata alla star diversi milioni di dollari.