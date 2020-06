Chris Evans sbalordito dal nuovo video virale degli Avengers

Sin dal giorno della morte di George Floyd a Minneapolis, l'ultimo degli abusi razzisti della polizia americana, persone in America e in tutto il mondo sono scese in piazza per protestare, in modo pacifico ma anche violento, in appoggio al movimento #BlackLivesMatter, creando anche contenuti virali via social.

L'ultimo in ordine temporale, che sta facendo velocemente il giro del web e accumulando like e retweet, è l'ormai celebre e amatissima clip di Avengers Assemble di Avengers: Endgame, la sequenza dei portali, per intenderci, però manipolata in chiave homemade da un fan, che ha inserito accanto a ogni personaggio una piccola didascalia per richiamare i protestanti, i neri, i bianchi con i loro "privilegi che fanno da scudo", gli anonimi, chi prima non era interessato e ora sì e tutti gli altri esempi di persone che stanno partecipando alle manifestazioni in questi ultimi giorni.



Ad ogni modo, il video è stato posto all'attenzione di Chris Evans dall'attrice Yvette Nicole Brown, che lo ha taggato per fare in modo "che venisse mette al corrente dell'esistenza del video virale". La risposta dell'interprete di Captain America non si è fatta attendere: "Ora lo so :) È fantastico! Grazie di averlo condiviso con me".



Cosa ne pensate? Vi lasciamo all'omaggio per l'anniversario di Avengers: Endgame.