Chris Evans e Ryan Gosling, guai per Gray Man: il film dei Russo potrebbe non partire

Mancano solo pochi giorni al ritorno di Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame che si stanno preparando a lanciare il nuovo film Cherry su Apple TV+, ma il loro prossimo progetto The Gray Man rischia un grosso stop prima ancora di partire.

Il film, che avrà per protagonisti Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas e sarà il primo capitolo di un nuovo franchise, è stato annunciato a luglio 2020 con l'inizio delle riprese previsto per gennaio/febbraio 2021. Tuttavia, adesso il portale Murphy's Multiverse riporta in esclusiva che il film subirà un ulteriore ritardo nella produzione: i lavori, adesso dovrebbero partire tra la fine di marzo e il mese di aprile.

Murphy's Multiverse riporta anche che, attualmente, la produzione sta lavorando per ultimare il cast, ma la notizia del nuovo rinvio delle riprese non è stata accompagnata da ulteriori dettagli. L'inizio della produzione era già stato ritardato di due settimane a dicembre a causa dell'aumento dei contagi per COVID.

Ricordiamo che il film è un adattamento dell'omonimo romanzo del 2009 di Mark Greaney, e la storia racconterà il duello mortale e internazionale che vede contrapposto un mercenario ex agente della CIA (Gosling) allo spietato uomo d'affari Lloyd Hansen (Evans). La sceneggiatura del film è stata scritta da Joe Russo e revisionata da Christopher Markus e Stephen McFeely, già collaboratori dei due fratelli registi nei film MCU. Sarà prodotto dalla loro casa di produzione AGBO.