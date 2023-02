Chris Evans, ecco la romantica dedicata fatta alla fidanzata per San Valentino!

Chris Evans ha trovato l'amore e a confermarlo è una romantica storia pubblicata su Instagram per augurare buon San Valentino alla sua compagna, l'attrice portoghese Alba Baptista. Con il video è l'ennesima conferma di quanto sia impegnata la loro relazioni dopo mesi di indiscrezioni a riguardo.

Le prime voci sulla loro storia sono cominciate a circolare nel 2022 poco dopo che Chris Evans era stato nominato da People come l'uomo più sexy del mondo. Questo, però, non ha portato l'attore ha mantenere la sua facciata da scapolo d'oro ma a rendere ufficiale attraverso i social network la sua relazione con la Baptista. Uno dei primi video pubblicati in cui compaiono insieme è uno dei must dell'attore in cui spaventa la giovane (e viene spaventato) nascondendosi in punti strategici.

Insomma, pare che dopo diversi anni di ricerca in cui Evans aveva sempre mantenuto lo status di single incallito, abbia finalmente trovato la sua anima gemella. E perchè non festeggiare la cosa proprio nel giorno di San Valentino? Dopo la sua lunga permanenza nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Captain America, Chris Evans si è dedicato a ruoli molto diversi tra loro, partendo da Knives Out - Cena con Delitto, fino ad arrivare a Ghosted con Ana De Armas, prodotto da AppleTv+.

L'attore però, sembra provare una certa nostalgia degli anni passati a vestire i panni della Sentinella della Libertà. Chris Evans ha parlato di quanto gli manchi essere Captain America, dopo aver passato oltre un decennio ad interpretare il ruolo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!