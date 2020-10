Chris Evans, la rivelazione della star: 'Per due volte Trump si è rifiutato di parlarmi'

In una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live, tra i vari argomenti Chris Evans ha parlato anche di A Starting Point, la piattaforma, creata col collega Mark Kassen e con l'imprenditore Joe Kiani, che diffonde messaggi bipartisan con l'obiettivo di formare un elettorato più consapevole. A quanto pare, non tutti i politici gradiscono il progetto.

Dall'inizio dell'anno, A Starting Point ha raccolto interventi di politici e personaggi famosi, e il conduttore ha domandato a Chris Evans se avesse mai pensato di coinvolgere il presidente Donald Trump. "Devi proprio chiederlo, vero? Devi proprio farlo..." ha inizialmente tentennato la star di Captain America, che poi ha ammesso: "Gliel'ho chiesto e lui ha detto di no. Mi ha detto di no due volte, quindi per me è stato tipo: Beh, io ho fatto la mia parte."

Chris Evans, recentemente vittima di uno scherzoso siparietto di Joe Russo, aveva già parlato in precedenza a People delle sue strategie di sensibilizzazione. "Non è che io sia specificamente attratto dalla politica. È solo che quando ti guardi intorno, cerchi di capire come puoi aiutare. Ci sono molte cose che puoi fare in quanto attore famoso. [...] Non si può negare che ho interpretato un certo personaggio, e questo si allinea con la mia natura nella misura in cui cerco di essere politicamente coinvolto e di preoccuparmi del benessere delle persone in questo Paese."

Per altri approfondimenti sulla vita privata di Chris Evans, rimandiamo alle recenti voci su una relazione con Lily James.