Chris Evans, rivelazione a sorpresa: 'Captain America mi manca davvero tanto'

Chris Evans è stato eletto uomo più sexy del mondo dalla rivista People ma a quanto pare questo simpatico riconoscimento non è riuscito a colmare la mancanza che l'ormai ex interprete di Captain America prova per il suo supereroe a stelle e strisce.

Pur ammettendo di essere pronto a vedere finalmente Anthony Mackie in quelle fino a qualche anno fa erano state le sue vesti, Evans ha rivelato di avere nostalgia di quel personaggio e più in generale dell'atmosfera dei film di cui è stato protagonista.

"Sono impegnativi, ma il bello è che i film sono davvero straordinari. Riescono a tirare fuori tutto ciò che hai di buono dentro. È stata un'avventura fantastica, molto simbiotica, quindi sono entusiasta di averne fatto parte. In generale quando i film finiscono sei molto felice di poter finalmente fare una pausa. Ma poi, in men che non si dica ne senti la mancanza. Si lo ammetto, Captain America mi manca davvero tanto. Sono però molto grato e molto felice di aver fatto parte di questi film".

Già in precedenza Chris Evans aveva ammesso di sentire la mancanza di Captain America e ora, queste nuove parole in proposito non fanno altro che alimentare le domande su un suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe. Accadrà mai? Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.