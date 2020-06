Chris Evans rivela: 'Ecco come fa Marvel a trovare tante buone idee per i suoi film'

Nonostante i film del Marvel Cinematic Universe non siano mai stati esenti da critiche è innegabile la bravura dei Marvel Studios nel trovare continuamente nuove idee per portare avanti un progetto ormai più che decennale. Ma in che modo viene svolto un lavoro così imponente e sfiancante?

A parlarne è stato uno degli Avengers di maggior esperienza, vale a dire Chris Evans: nel corso di una chiacchierata con il collega Paul Rudd l'ex-Captain America ha infatti parlato del modo di lavorare dei membri degli Studios, abituati ad un confronto continuo con le idee dei propri collaboratori.

"All'inizio intimidiva un po'. C'erano un sacco di aspettative. Sai com'è lavorare alla Marvel. Ti fanno sentire davvero a tuo agio. Si sente un sacco il lavoro di gruppo. È un paesaggio fatto di tante idee molto competitive e alla fine l'idea migliore vince, ecco come fanno a tirar fuori tanti bei film. Ci metti poco a mettere da parte tutte le tue paure e a capire che sei davvero in ottime mani" ha raccontato l'attore, ricordando i tempi del suo arrivo in Marvel.

I fan, intanto, hanno festeggiato il quinto anniversario di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe; secondo alcuni, invece, lo schiocco di Iron Man potrebbe aver creato il prossimo villain del Marvel Cinematic Universe.