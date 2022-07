Chris Evans rivela cosa gli manca di più del suo iPhone 6s (come tutti noi)

Quando si dice i problemi delle star, quelli seri. La vicenda che ha coinvolto Chris Evans e il suo fidatissimo iPhone 6s, compagno di mille avventure cui ha detto addio da qualche giorno, fa quasi sorridere. Ma in una nuova intervista ci sentiamo tutti più vicini a lui, quando dice che nel cambio non riesce proprio ad abituarsi a una cosa.

Sinceramente preferiremmo parlare degli ultimi film con Chris Evans sbarcati nelle sale: dall’enorme blockbuster The Gray Men su Netflix, al controverso e non così amato Lightyear. Ma con le star, si sa, durante le interviste promozionali che si tengono proprio in concomitanza con l’uscita di questi film, può uscire di tutto. Spesso rispondono a ruota libera su qualunque curiosità e divertissement. Nel caso di Chris Evans, il leitmotiv è diventato il suo compianto iPhone 6s. La “notizia” del suo commiato, condiviso da Evans a mezzo social, ha fatto tanto scalpore più che altro perché non ci si aspetterebbe mai che una persona tanto abbiente rimanga legata a un dispositivo obsoleto – o spacciato come tale, in realtà il 6s fu uno degli ultimi grandi modelli Apple – risalente al 2016.

Questa la sua dedica in un post Instagram: "RIP iPhone 6s. Sei stato un grande compagno di viaggio. Non mi mancherà la battaglia notturna nel tentativo di farti caricare. O le tue foto sgranate. O i tuoi cali improvvisi dal 100% della batteria, al 15%, per morire poi completamente in pochi minuti. È stata una corsa sfrenata. Puoi riposare, amico". Ora, in una nuova intervista con Collider, Evans ribadisce: “Sto solo dicendo: ‘Mi manca il pulsante home?’ Sì, assolutamente". Ma non è solo lo schermo completamente touch a rendere il cambio di telefono così “drammatico” per Evans.

Continua infatti nell’intervista: "Sento che il mio nuovo telefono è troppo pesante. So che questo fa di me il dinosauro più vecchio del mondo, ma il problema è... è proprio qui. È proprio qui. Adesso dirò una me**ata. Ma perché mentre lo tengo devo usare il mignolo per rinforzarlo? È troppo pesante. Ecco perché!”. Come dargli torto. Ma la battuta migliore va proprio a Collider, che ironizza: che l’iPhone 12 sia il nuovo Mjolnir? Se così fosse, Chris Evans non avrebbe avuto problemi a brandirlo.