Chris Evans aveva rifiutato il ruolo di Captain America... due volte!

Manca ormai meno di un mese all'uscita di Avengers: Endgame, il film che si prepara a cambiare per sempre il Marvel Cinematic Universe. Il franchise post-Endgame potrebbe fare a meno di alcuni dei suoi membri originari, tra cui il Captain America di Chris Evans.

E proprio l'attore che ha dato vita ad uno dei personaggi più iconici della Marvel, diventandone negli uno dei volti più rappresentativi, ha rivelato in una recente intervista di aver inizialmente rifiutato tale ruolo per ben due volte.

"Ricevere un'offerta per interpretare Captain America mi è sembrato come la quintessenza della tentazione." ha spiegato Evans parlando con The Hollywood Reporter. "L'offerta di lavoro definitiva, nella più ampia prospettiva possibile. Dovrei dire di no a queste cose. Mi sembra la cosa giusta da fare."

Stando a quanto affermato nel report, l'attore ha inizialmente rifiutato un'offerta per un totale di 9 film, per poi rifiutare anche una seconda offerta di 6 film. Anche avendo visitato la location dei Marvel Studios di Manhattan Beach, l'attore non aveva alcuna intenzione di prendere parte al progetto.

"Se ora vedi i film, e vedi i costumi, è tutto molto forte. Ma quando mi sono svegliato il giorno dopo aver detto no mi sono sentito bene, due volte".

A quanto pare però Kevin Feige & Co. non erano intenzionati a lasciarsi sfuggire la loro prima scelta per Captain America, e dopo diversi tentativi sono riusciti a convincere Evans a partecipare al (monumentale) progetto. Dopo aver preso parte a tre film stand-alone e tutti i crossover del caso, l'attore vestirà i panni di Cap almeno un'altra volta nell'attesissimo Avengers: Endgame. Steve Rogers è recentemente apparso insieme a tutti gli altri personaggi nei nuovi poster ufficiali del film.