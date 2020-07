Chris Evans ricorda la nervosa audizione per Seth Rogen: 'Sudavo freddo'

Anche se oggi è tra gli attori più quotati, amati e richiesti di Hollywood grazie alla sua partecipazione al Marvel Cinematic Universe nei panni di Captain America e diverse produzioni d'autore dove ha dimostrato tutto il suo talento, anni fan Chris Evans ai provini era davvero nervoso, come ha lui stesso ricordato.

Parlando infatti della sua carriera con Backstage Magazine, l'interprete ha ricordato di quella volta che partecipò a un'audizione per uno dei film prodotti, scritto e interpretati da Seth Rogen, rivelando che fu uno dei provini per lui più nervosi di sempre, tanto che mandò all'aria tutto perdendo una parte a cui teneva.



Stiamo parlando della commedia Observe and Report del 2009, in cui Seth Rogen era solo grande protagonista che partecipava alle audizioni alla ricerca del cast di contorno insieme al regista e al produttore del film. Ed Evans ha ricordato:



"Sono entrato nella stanza: c'erano Seth, il regista e il produttore. Per qualche ragione sconosciuta, il mio cervello andò in stallo e cominciò a urlare 'no, no, no'. Ho iniziato l'audizione e dopo circa tre righe di battute ho avuto quest'ondata di sudore freddo e il mio viso divenne completamente rosso. A metà audizione, ho solo detto 'mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace. Devo smettere'".



E continua: "Sono uscito in corridoio, per raccogliere i pensieri. Stavo ridendo di me stesso. Sono rientrato più fiducioso e ho ricominciato ma dopo poco è ricapitata la stessa cazzo di cosa. La mia faccia è diventata rossa e ho iniziato a sudare, trovandomi costretto a fermarmi nuovamente". Poi Evans ricorda di essere tornato a casa e aver chiamato il suo agente affinché gli permettesse di ottenere un'altra occasione, promettendo che avrebbe controllato il suo nervosismo:



"Sono tornato per un'altra audizione un paio di giorni dopo. Ve lo giuro: è ricapitata la stessa cosa. E io ho chiesto scusa e ho detto che me ne sarei andato. Ovviamente non ho ottenuto quel ruolo". Quello stesso anno, comunque, Chris Evans ottenne a pochi mesi di distanza il ruolo che gli ha cambiato la vita, quindi non tutto il nervosismo viene per nuocere.