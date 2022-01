Chris Evans sarà il re dei musical Gene Kelly in un film prodotto da John Logan

Dopo aver abbandonato lo scudo di Captain America, Chris Evans vestirà i panni del leggendario attore, coreografo ballerino e cantante Gene Kelly in un progetto cinematografico in fase di sviluppo prodotto da John Logan. Il nuovo anno è appena iniziato ma Evans ha già trovato il suo nuovo progetto di passione.

Come riportato da Deadline, la pellicola è basata su un’idea originale di Evans in cui un ragazzo di 12 anni che lavora alla MGM Lot negli anni '50 trova un amico immaginario in Kelly mentre lavora al suo ultimo film. Attualmente nessun studio è legato al progetto, ma Evans è pronto a produrre il film insieme a Logan, che sta anche scrivendo la sceneggiatura.

Rian Johnson e Ram Bergman produrranno attraverso la loro società T-Street Productions, così come Mark Kassen. Evans, Johnson e Bergman sono reduci dal successo del 2019 Cena con Delitto - Knives Out, il cui sequel con Daniel Craig è in post-produzione. Sembra che Evans abbia implorato Johnson per recitare in Knives Out e a quanto pare la loro unione artistica ha dato i suoi frutti e i due torneranno di nuovo a lavorare insieme.



Kelly ha recitato in iconici musical che hanno fatto la storia del cinema come Singin' In the Rain, Un americano a Parigi, Un giorno a New York, Xanadu e Brigadoon. Nel 1956 vinse un Orso d'Oro al Festival di Berlino per il film Trittico d'amore, ed è stato anche insignito di un Oscar onorario nel 1951.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Cena con Delitto in attesa di nuovi dettagli su questo progetto, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate.