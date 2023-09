Chris Evans ora dà ragione a Tarantino sull'MCU: 'Il personaggio è la star'

Chris Evans è ormai un attore di fama mondiale grazie a, inutile negarlo, ciò che ha portato a termine con i Marvel Studios nel corso di un decennio. Ormai quando si pensa a Captain America pensiamo a lui, si potrebbe dire che per chiunque lui ormai sia l'eroe dell'MCU.

Eppure, nonostante siano passati già alcuni anni da quando Avengers: Endgame mise un punto definitivo al percorso di Steve Rogers all'interno dell'MCU, in molti ancora teorizzano un possibile ritorno di Chris Evans in casa Marvel.

Ciononostante, la star ultimamente si è sentito in dovere di dire la sua, in merito ad alcuni pensieri che il regista Quentin Tarantino ha professato sul fatto che ormai non esistono più star del cinema che hanno a che fare con progetti basati sulle proprietà intellettuali.

Sulla questione, è per l'appunto intervenuto l'ex interprete di Captain America, affermando: "Proprio questo è stato il bello di lavorare ai film Marvel. Non eri mai tu quello al centro di tutto. Lo ha detto anche Tarantino, no? Penso che avesse ragione. Il personaggio è la star. Tu sei lì, ma in realtà non ci sei, non senti il peso".

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di Secret Invasion, l'ultima serie tv targata Marvel. Oltretutto, ecco l'orario di debutto di Loki 2.