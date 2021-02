Chris Evans e quegli attacchi di panico sul set: 'Pensavo di lasciare il cinema'

Chris Evans è senza ombra di dubbio uno degli attori più amati dal grande pubblico ma, sembra che la sua carriera nel patinatissimo mondo di Hollywood sia stata tutta in salita per via degli attacchi di panico che molto spesso lo hanno messo in ginocchio sul set delle sue produzioni.

I primi problemi sono arrivati nel corso delle riprese Puncture del 2011, il film che l'attore stava girando nel periodo in cui è arrivata la chiamata dalla Marvel per interpretare Captain America: "Era la prima volta che iniziavo ad avere questi mini attacchi di panico sul set. Pensavo di lasciare il mondo della recitazione, non credevo che questo fosse un posto adatto a me. Ero costantemente in affanno, volevo mollare tutto".

La pazienza e la perseveranza di Kevin Feige hanno permesso all'attore di essere la star che tutti noi conosciamo ma, sembra che in questo momento difficile, molto importante sia stato l'apporto di un'altra star del Marvel Cinematic Universe, ovvero Chris Hemsworth: "È stato bello avere Chris Hemsworth al mio fiancom perché anche lui stava attraversando quello che ho attraversato io. Voglio dire, all’epoca Downey, Scarlett, Ruffalo, Renner, erano già all'apice della loro carriera. Hemsworth e io eravamo nuovi dell’ambiente e avevamo anche gli standalone e quindi penso che abbiamo condiviso la nostra ansia, e almeno questo mi ha confortato e aiutato".

Dopo l'addio con Avengers: Endgame, di recente si è parlato di un possibile ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe ma, stando alle parole dell'attore, le possibilità di rivederlo nei panni di Cap sono molto scarse.