Chris Evans, ecco qual è l'unica cosa che odia di Spider-Man

Chris Evans, star dei Marvel Studios grazie alla sua interpretazione di Steve Rogers/Captain America in tutti questi anni, ha rivelato la cosa che odia di più riguardo al personaggio di Spider-Man, che nello stesso universo narrativo ha il volto di Tom Holland. E dire che gli sarebbe pure piaciuto interpretarlo...

Evans ha infatti rivelato che l'Arrampicamuri della Marvel è sempre stato il suo supereroe preferito e che gli sarebbe anche piaciuto interpretarlo. Impossibile dargli torto, dato che stiamo parlando probabilmente del supereroe più popolare della Marvel. Passato attraverso tre reiterazioni cinematografiche, il personaggio è apparso anche in svariati videogame e anche sul piccolo schermo, in versione animata. Tuttavia, c'è una cosa precisa che Evans odia più di tutto il resto proprio riguardo a Spider-Man.

Nel corso di una recente intervista, infatti, Chris Evans ha rivelato che nonostante Spider-Man sia il suo supereroe preferito, non gradirebbe molto interpretarlo a causa della sua maschera, che odia. "Amo Captain America, ma è stato Spider-Man l'eroe della mia infanzia. Avrei adorato girare scene con me che mi arrampico ai grattacieli e provo a ondeggiare da un edificio all'altro. Ma avrei odiato indossare quella maschera. Sono molto claustrofobico e dubito sarei riuscito a indossare quel costume con quella maschera per tutte quelle ore ogni giorno sul set. Preferisco di gran lunga il costume di Captain America, che penso sia comunque più fico".

Proprio in queste ore Chris Evans ha compiuto 39 anni, ma non tutti gli hanno fatto gli auguri tra i suoi colleghi Avengers. L'ultimo progetto di Chris Evans è la miniserie In difesa di Jacob, in programma su Apple TV+, e basata sull'omonimo romanzo di William Landay. Per quanto riguarda il mondo degli Avengers, potete trovare su Everyeye un approfondimento su Robert Downey Jr., con dieci curiosità sull'interprete di Tony Stark.