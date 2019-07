Chris Evans si presta ad un'esilarante foto con una fan per il sedere più bello d'America

Avengers: Endgame sarà ricordato a lungo per una serie di eventi che hanno contraddistinto il seguito di Infinity War. Tra i vari momenti, alcuni anche esilaranti, ce n'è uno in particolare che riguarda Chris Evans, in una delle sequenze cult della pellicola diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo, penultimo capitolo della Fase 3 dell'MCU.

La sequenza in questione, fonte di meme già da diverse settimane, è quella che riguarda il cosiddetto 'America's Ass', quel momento in cui Steve Rogers etichetta il suo come il 'miglior sedere d'America'.

Durante l'ACE Comic di Seattle dello scorso fine settimana, una fan è riuscita a coinvolgere Chris Evans in un bizzarro scatto nel quale l'attore assume una posizione particolare per mostrare il proprio sedere e la fan accanto sostiene un cartello con la scritta "You cant spell Assemble without..." con un chiaro gioco di parole che coinvolge la parola 'assemble' e 'ass' (sedere).



La particolarità che rende ancor più esilarante la situazione è che questa fan non è l'unica ad ave onorato l'America's Ass nel corso dell'evento. Un altro fan su Twitter ha condiviso la propria foto salutando il lato B di Evans e affermando di aver speso 200$ per salutare il suo sedere.

La gag nel film nasce fra l'altro da una situazione reale, legata al fastidio di Chris Evans nell'indossare il costume di Captain America nel primo film sugli Avengers.

"Chris Evans non è mai stato a suo agio con quel vestito nel primo film degli Avengers. E quindi è un piccolo modo per fare riferimento a quella cosa" ha affermato Stephen McFeely.

