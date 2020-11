Chris Evans al pianoforte diventa virale: la star di Avengers rivela le sue skill musicali

L'attore 39enne ha infatti pubblicato un video dove suona il pianoforte, scrivendo: "Sto imparando uno dei miei pezzi preferiti di Fabrizio Paterlini", dimostrando anche quanto finora imparato direttamente nel filmato, onorando il lavoro del compositore italiano e mandando in visibilio i milioni di fan via social . Una di queste ha scritto: "Oh mio dio, finalmente Chris Evans ha ascoltato le nostre richieste e pubblicato una storia dove suona il pianoforte. Dio, natale è arrivato davvero in anticipo quest'anno". Evidentemente la passione di Evans per il piano era nota agli appassionati più sfegatati , che richiedevano già da tempo una dimostrazione pratica in video. Lo stesso Paterlini è rimasto sorpreso dal filmato e dell'attenzione mostratagli dai fan dell'attore, scrivendo: "Qualcosa nell'aria mi dice che Chris Evans ha deciso di suonare una delle mie composizioni. Ora capisco meglio l'espressione 'questo ha migliorato la mia giornata'". Ora, che preferiate le parti intime o le skill musicali di Evans, c'è da dire che quando Captain America decide di fare tendenza, la fa e basta.

Funny how Mozart been real quiet ever since Chris Evans dropped this pic.twitter.com/zgbtrXy4gm — Ashley K. (@AshleyKSmalls) November 25, 2020

Who needs Thanos?



I woke up and I’m pretty sure Chris Evans killed everyone overnight with another one of his delightful talents.



Officer the culprit was wearing a sweater.



pic.twitter.com/fozCLeabxV — Chris Evans Fans USA (@ChrisEvans_USA) November 25, 2020

i am so chris evans ambivalent usually but as soon as he gets a chunky knit on it makes me feral pic.twitter.com/R2vzcaQblo — G (@oneofthosefaces) November 25, 2020