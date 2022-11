Chris Evans a People: ''Il miglior Chris di Hollywood? Scelta difficile!''

Chris Evans è stato eletto uomo più sexy del mondo dalla rivista People che, nelle ultime ore, ha posto all'attore una spinosa domanda: chi è il miglior Chris di Hollywood? Con la video intervista pubblicata sui social, la risposta è bella che servita!

Chris Evans non solo è bellissimo e ambitissimo, ma anche molto abile a schivare con estrema eleganza le scomode domande, che ogni tanto capitano durante le interviste. Questa volta l'attore di Captain America ha deciso di evitare di rispondere ad una semplice domanda: quale Chris del mondo del cinema è il migliore?

Oltre Evans, tra i vari Chris ricordiamo: Chris Pine, che anche se non arruolato nell'esercito di star della Marvel, ha comunque trovato una sua dimensione in Star Trek, il super palestrato Chris Hemsworth e Chris Pratt. Questi sono solo 3, dei tanti che potremmo citare, e già la scelta appare impossibile e la risposta di Evans è stata infatti: "Scelta difficile! Non lo farò. Passo!". Nel video sono presenti, inoltre, altre simpatiche domande, che hanno spinto l'attore a dover scegliere, per esempio, tra Red Sox e i Patriots o Ryan Reynolds e Ryan Gosling.

Se ad alcune domande non riesce proprio a trovare risposta, su di una in particolare Chris Evans pare non avere dubbi. L'attore ha infatti rivelato qual è il suo eroe Marvel preferito!