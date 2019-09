Chris Evans parla delle similitudini tra Avengers: Endgame e Knives Out

In un anno Chris Evans è passato da un progetto monumentale come quello dei Marvel Studios - e i suoi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame - a Knives Out, il moderno whodunnit diretto Rian Johnson che è stato presentato in questi giorni al Toronto International Film Festival.

Nonostante i due progetti abbiano ben poco in comune, almeno dal punto di vista produttivo, l'interprete di Captain America ha ritrovato in entrambi un lavoro corale che ha giovato alla sua esperienza sul set.

"E' un lavoro di gruppo, perciò devi comunque collaborare con molte persone, e anche questa è una sorta di strana dinamica familiare" ha detto Evans parlando con The Hollywood reporter in compagnia del regista e le co-star Ana de Armas e Toni Colette. "Il personaggio è diverso - nei film della Marvel interpreto un ragazzo molto più silenzioso e meno egoista - mentre in questo sono molto più spregevole."

"Per essere onesti è stato divertente" ha proseguito Evans. "Tutti sono sul set per divertirsi e amano quello che fanno. E' una vera benedizione."

Dopo la sua straordinaria corsa record al box office Avengers: Endgame è arrivato in Italia in edizione home video dallo scorso 4 settembre, mentre il debutto di Knives Out è atteso per il 27 novembre negli Stati Uniti - al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita per le sale italiane. Per altre informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame e al trailer di Knives Out.