Chris Evans parla di un possibile ritorno come Captain America: 'Mai dire mai'

Avengers: Endgame ha segnato un punto di non ritorno per il Marvel Cinematic Universe, che si trova ora a dover affrontare l'addio di alcuni dei personaggi cardine sui quali sono stati impostati questi primi undici anni di programmazione.

C'è l'addio per forza di cose definitivo di Iron Man, dunque, ma anche quello di uno Steve Rogers che, chissà, in qualche modo magari potrebbe tornare a far capolino in uno dei prossimi film. Variety ha chiesto informazioni allo stesso Chris Evans che, però, è sembrato abbastanza freddo dinanzi all'eventualità di riprendere in mano lo scudo.

"Mai dire mai. Non lo so, io amo il personaggio. Non è un no deciso, ma non è neanche un sì a cuor leggero. Penso che Cap fosse un personaggio davvero insidioso da chiudere, eppure sono riusciti a farlo meravigliosamente. Se devi riprenderlo in mano non puoi farlo solo per questioni di guadagno. Non puoi perché gli spettatori vogliono entusiasmarsi. Cosa puoi svelare ancora? Cosa puoi aggiungere alla storia? Un sacco di cose dovrebbero funzionare. Non credo possa accadere in questo caso" ha spiegato Evans.

Chissà, comunque, che le cose non possano cambiare. Nel frattempo c'è da difendere il Marvel Cinematic Universe dalle pesanti affermazioni di Martin Scorsese, alle quali ha risposto anche Kevin Feige. Sempre il boss dei Marvel Studios ha poi ricordato gli inizi e la fiducia riposta in Iron Man.