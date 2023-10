Chris Evans parla per la prima volta del matrimonio: 'E' stato stressante'

Chris Evans non è più sul mercato. L'attore, durante un panel a lui dedicato al NYCC, l'attore ha reso ufficiale il suo matrimonio con Alba Baptista, dicendo come, il suo obiettivo, al momento, sia godersi la vita matrimoniale con la moglie e puntare a nuovi progetti sul futuro della sua carriera.

Dopo che la notizia del matrimonio di Chris Evans era trapelata, molti si erano chiesti quando l'attore avrebbe ufficializzato la notizia parlandone in prima persona. Dopo essere comparso al Comic-Con di New York con la fede al dito, l'attore ha parlato della moglie e delle due cerimonie di matrimonio durante un panel dedicato alla sua carriera nel corso della fiera. "Mi sono sposato. È stato davvero, davvero fantastico" ha detto Evans, dichiarandosi entusiasta di aver fatto questo grande passo.

L'interprete, inoltre, ha raccontato di aver organizzato due cerimonie di capire, finalmente, quanto sia stressante per le coppie realizzare questo tipo di eventi "Ne abbiamo avuta una sulla costa orientale. Ne abbiamo fatto un'altra in Portogallo. Mia moglie è portoghese" ha fatto sapere. Nonostante non abbia detto esplicitamente il nome della moglie, è chiaro che sia Alba Baptista, famosa per essere stata la prima attrice portoghese della storia ad aver ottenuto un ruolo da protagonista in una serie Netflix.

Il matrimonio di Evans è stato un modo per riunire parte degli Avengers che hanno partecipato al lieto evento. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!