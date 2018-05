Chris Evans oltre Captain America: protagonista in Greenland di Neill Blomkamp

Neill Blomkamp, regista di film apprezzati come District 9 e Humandroid, ha scelto il protagonista del suo nuovo progetto, Greenland: si tratta di Chris Evans. La star del Marvel Cinematic Universe potrebbe abbandonare il ruolo di Captain America dopo Avengers 4, in programma nelle sale nella primavera 2019, anche se nulla al momento è ufficiale.

Prima di concentrarsi sulla regia di cortometraggi con la sua Oats Studios, Neill Blomkamp ha riscosso discreto successo di critica e pubblico con sci-fi come District 9, Elysium e Humandroid. Negli ultimi anni Blomkamp ha cercato di concretizzare un nuovo film della saga di Alien, senza successo.

Ora è pronto a tornare sul grande schermo con una storia che vede al centro una famiglia che cerca di sopravvivere ad un disastro naturale.

David Kosse, presidente di SXT International, ha parlato del progetto:"Greeland è il genere di film commerciale che vede Neill Blomkamp fare ciò che sa far meglio: offrire una narrazione intelligente, fresca e di alto livello, in un modo che possiamo facilmente riconoscere".

La mancanza di dettagli rende difficile creare delle aspettative precise intorno al film anche se la presenza di Chris Evans e Neill Blomkamp nel progetto è già un ottimo indizio.

Greenland dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell'anno, quindi potremmo saperne di più sul progetto nei prossimi mesi. L'uscita potrebbe essere fissata indicativamente entro l'inizio del 2020.