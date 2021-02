Chris Evans, nuovi dettagli sul ruolo da villain in The Gray Man dei fratelli Russo

I Fratelli Russo hanno anticipato il ruolo da villain che Chris Evans interpreterà nel loro prossimo thriller di spionaggio ad alto budget per Netflix, intitolato The Gray Man.

Intervenendo nelle scorse ore sul podcast Lights Camera Barstool, i Russo hanno parlato brevemente del loro prossimo progetto e di come sia un"interpretazione moderna delle classiche atmosfere del thriller di spionaggio" ispirata al franchise di James Bond. Hanno anche descritto The Gray Man come "un grande film sulla cultura pop intriso di tematiche politiche contemporanee".

Joe Russo ha anche parlato in modo specifico del ruolo che Chris Evans, che interpreterà il cattivo contrapposto al protagonista di Ryan Gosling. Quando gli è stato chiesto scherzosamente se Evans indosserà un altro maglione come in Knives Out, Joe ha risposto:

"Sì, esattamente ... no, non è vero, indosserà roba un po' diversa in questo film. È un personaggio davvero unico, e avere Chris come cattivo rende questo personaggio davvero interessante. Avrà molta libertà in questo ruolo."

The Gray Man sarà la quinta collaborazione dei Russo con Chris Evans dopo Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. I registi hanno anche diretto Tom Holland nel loro nuovo film Cherry, in arrivo il 12 marzo su Apple TV+.

Netflix inizierà le riprese di The Gray Man nel 2022: nel cast anche Ana de Armas.