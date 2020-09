Chris Evans sul nudo condiviso per errore: 'Cose che succedono, è imbarazzante'

Dopo l'esilarante reazione condivisa su Twitter, Chris Evans ha commentato per la prima volta il leak della foto "hard" che ha pubblicato per sbaglio sui social nei giorni giorni scorsi.

"È successo qualcosa questa settimana?" ha scherzato l'attore durante un'intervista con Tamron Hall (via The Wrap). "Bisogna sempre guardate il lato positivo, Tamron. È stata una settimana interessante, in cui ho imparato un sacco di lezioni. Piena di momenti di insegnamento. Sono cose che succedono ed è imbarazzante. Ma non devi abbatterti, e dirò che ho un sacco di fan incredibili che sono venuti in mio supporto."

Dopo la divertente presa in giro del collega del MCU Mark Ruffalo, che ha scritto su Twitter "Fratello, finché Trump è in carica non c'è NIENTE che potresti fare per metterti in imbarazzo", Evans ha approfittato delle numerosi interazioni social proprio per lanciare un messaggio a tema politico: "Adesso che ho la vostra attenzione... votate il 3 novembre!!!".

Abbandonato lo scudo di Captain America, lo ricordiamo, Evans ha già in programma una nuova, importante collaborazione con i fratelli Russo per The Gray Man, kolossal d'azione targato Netflix che lo vedrà recitare al fianco di Ryan Gosling. Nei mesi scorsi, inoltre, l'attore è stato ingaggiato come villain nel remake de La Piccola Bottega degli orrori.