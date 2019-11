Chris Evans è un mito a interpretare 'un ca**one arrogante': parola di Rian Johnson

Uscirà nelle sale italiane tra dieci giorni, l'attesissimo Cena con delitto - Knives Out scritto e diretto da Rian Johnson (Looper, Star Wars: Gli ultimi Jedi), intrigante e applauditissimo whodunit con protagonista Daniel Craig che vede anche Chris Evans nei panni di arrogante famigliare della vittima.

Discutendo del film con il portale americano Digital Spy, lo stesso Rian Johnson ha avuto modo di discutere del progetto e rivelare il perché della scelta di Chris Evans per un ruolo tanto sopra le righe ed eccessivo, sicuramente d'impatto e divertente. Spiegando di non avere inizialmente nessuno in mente per la parte di Ransom Drysdale-Thrombey, Johnson ha rivelato con molta serenità:



"Ho imparato di non pensare mai agli attori quando scrivo, perché se ti concentri su di uno specifico attore per il ruolo ti si spezzerà il cuore, perché magari a tempo debito saranno occupati con qualche altro progetto e non saranno in grado di farlo. Quindi no, ho scritto il personaggio di Ransom senza pensare a nessuno in particolare".



Continua: "Però è stato divertente. Ho visto e adorato Chris nei film Marvel e poi l'ho anche visto interpretare questo ca**one di un Lobby Hero in un film di Kenneth Lonergan, mi sembra, e ho pensato che fosse davvero bravo a farlo. Credo gli sia piaciuto davvero molto partecipare al film e fare qualcosa di diverso".



Cena con delitto - Knives Out uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre distribuito da 01 Distribution. Anche Chris Evans ha speso solo belle parole su Rian Johnson.