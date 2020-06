Chris Evans: ecco i migliori ruoli dell'attore oltre Captain America!

Chris Evans ha ribadito il suo attaccamento all'universo supereroistico di cui fa parte e ha svelato il segreto dietro al successo del Marvel Cinematic Universe, ma un attore può avere mille volti e anche lui ha partecipato a molti successi nei ruoli più disparati.

Ovviamente il grande pubblico lo riconoscerà sempre come il formidabile Captain America, e sono praticamente tutti concordi nel dire che la Marvel non avrebbe potuto trovare un attore migliore a cui affidare lo scintillante scudo dell'eroe americano.

Evans ha però dato prova delle sue doti attoriali anche in ambiti completamente diversi, e potreste essere sorpresi nello scoprire che l'attore è in grado di sostituire alla compostezza eroica vista nei molti film Marvel un lato comico da non sottovalutare. La commedia è infatti un genere che ha esplorato più volte, tra divertenti hacker ed intrighi amorosi al fianco di Anna Faris. Tra i molti film che hanno potuto contare sulla sua presenza non mancano quelli drammatici, ed è proprio qui che Evans ha dato prova di saperci fare, interpretando figure paterne e personaggi complessi e pieni di sfumature.

